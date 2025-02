5/17 ©IPA/Fotogramma

Alberto Angela è capace di coinvolgere spettatori di tutte le età, motivo per cui in tanti aspettano in trepidante attesa di vederlo questa sera sul palco dell'Ariston in qualità di super ospite della serata finale del Festival. Il successo di Alberto Angela dimostra come la cultura possa ancora appassionare il grande pubblico, superando ogni aspettativa di ascolto. Qui lo vediamo nel 2019 a Firenze, presso il Palazzo dei Congressi, in occasione della presentazione del nuovo libro Cleopatra, salutato dalla folla proprio come un divo, una rockstar