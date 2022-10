La vita bugiarda degli adulti, il teaser poster della serie tv

La nuova serie tratta dal libro di Elena Ferrante, debutterà il 4 gennaio 2023 su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo (visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Il teaser poster uscito oggi, offre un ulteriore sguardo all’interno della serie diretta da Edoardo De Angelis e interpretata da Valeria Golino nel ruolo di Vittoria e Giordana Marengo in quello di Giovanna. Alessandro Preziosi è Andrea, il padre di Giovanna, mentre Pina Turco è Nella, la madre.

La serie in 6 episodi, prodotta da Fandango e tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, edito da Edizioni E/O, debutterà il 4 gennaio 2023 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo (visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Netflix rilascia oggi il teaser poster, che offre un ulteriore sguardo all’interno della serie diretta da Edoardo De Angelis e interpretata da Valeria Golino nel ruolo di Vittoria e Giordana Marengo in quello di Giovanna. Alessandro Preziosi è Andrea, il padre di Giovanna, mentre Pina Turco è Nella, la madre. La vita bugiarda degli adulti è scritta da Elena Ferrante, Laura Paolucci, Francesco Piccolo ed Edoardo De Angelis.