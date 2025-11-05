La caduta di Iva Zanicchi a Belve

L'INTERVISTA, DALLA PRESUNTA RIVALITÀ CON MINA AL RITORNO IN TV DI OK, IL PREZZO È GIUSTO

Nell’intervista Iva Zanicchi ha risposto con ironia alla domanda di Francesca Fagnani su una presunta rivalità tra lei e Mina: “Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anno fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda i suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano perché se torna finisce il mito. Tu rimani lì, non ti muovere!”. In merito all’eventuale invidia verso la Tigre di Cremona, l’Aquila di Ligonchio ha rivelato: “Invidia no, a volte ho provato rabbia”. Durante il dialogo, Zanicchi ha anche accennato ai suoi guai con il fisco: “Le tasse le ho sempre pagate, ma alcune persone che consideravo come genitori mi hanno fregato. Per seppellire tutto, ma sono fiera, ho dato tutto quello che avevo, in più ho chiesto alle banche, ho pagato un conto così salato: sette miliardi e 500 milioni”. Fagnani ha però contestato: “Quelle però sono tasse, avrà guadagnato parecchio”. Immediata la replica: “Guadagnavo, ma per due anni non mi hanno pagato l’Iva”. Tuttavia, come ha precisato Fagnani, “l’Iva è una restituzione, ha pagato il dovuto non in più”. Zanicchi ha chiuso l’argomento con una battuta: “Volevo donare me stessa, ma non l’hanno accettato”. Sul ritorno della trasmissione Ok, il prezzo è giusto nel 2026, la cantante ha domandato: “Come può esistere Ok senza Zanicchi? Ricordate, se fate Ok senza di me sarà un flop tremendo”. Fagnani ha scherzato: “Saranno contenti i dirigenti!”. Infine, non è mancato neppure un accenno a un episodio cult, la presunta ipnosi messa in atto da un mago e terminata con una altrettanto presunta “pipì dietro il divano”. Fagnani ha infatti chiesto se fosse tutto finto, cosa che Zanicchi ha confermato divertita: “Una grande attrice, ho convinto tutti”. Nel tentativo di individuare una professionista migliore di lei, la cantante non ha avuto dubbi: “Alla fine la migliore di tutti sono io”. Anche Irene Pivetti, che ha affrontato vari argomenti, dalle esperienze televisive alle vicende giudiziarie, e Adriano Pappalardo sono stati ospiti di Francesca Fagnani nello studio della seconda puntata della sesta stagione di Belve.