Ok, il prezzo è giusto torna in tv nel 2026: cosa sapere

In onda dal 1983 al 2001, lo storico show ha intrattenuto milioni di telespettatori. Il prossimo gennaio tornerà ma, anziché dai canali Mediaset, sarà trasmesso dalla Rai

Al programma non sarà assegnata la fascia preserale, in cui resteranno L'Eredità e Affari tuoi. Dove sarà collocato Ok, il prezzo è giusto? Per il momento, non si sa. Ciò che è certo, è che sembra proprio essere la risposta Rai a La ruota della fortuna , di recente tornata in onda su Mediaset.

La notizia del ritorno in tv di Ok, il prezzo è giusto! arriva dai listini di Rai Pubblicità: qui, il game show figura tra le proposte in prima serata previste per gennaio 2026. Chi lo condurrà? Secondo le prime indiscrezioni non ci sarà Iva Zanicchi , al timone, ma potrebbe invece esserci Flavio Insinna.

Ok, il prezzo è giusto! è uno di quei programmi che hanno fatto la storia della tv. Ora tornerà. O meglio: lo rivedremo il prossimo gennaio, questa volta sulle reti Rai .

Ok, il prezzo è giusto!, uno show che ha fatto la storia

Ok, il prezzo è giusto è uno dei programmi televisivi più iconici della TV italiana, andato in onda per la prima volta nel 1983 su Italia 1 e successivamente su Canale 5. Ispirato al format americano The Price Is Right, il game show vedeva i concorrenti cimentarsi nel tentativo di indovinare il prezzo esatto di vari prodotti, dagli elettrodomestici alle automobili, per vincere ricchi premi.

Condotto da volti amatissimi come Gigi Sabani, Iva Zanicchi e successivamente Emanuela Folliero, il programma è diventato un vero e proprio cult grazie alla sua atmosfera allegra, ai colori sgargianti dello studio e all’entusiasmo contagioso del pubblico.

Ancora oggi, Ok, il prezzo è giusto è ricordato con affetto come un simbolo della televisione leggera e spensierata degli anni ’80 e ’90.