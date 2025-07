La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti da stasera in tv, 15 curiosità

Uno dei momenti più discussi del dietro le quinte risale al 1996, quando Mike Bongiorno si adirò con Antonella Elia, allora sua valletta, per aver sostenuto in diretta la scelta di una concorrente animalista di rifiutare una pelliccia come premio. La celebre frase “Tu non vieni qui a sfottere lo sponsor!” rimase impressa nella memoria televisiva, anche se i due chiarirono tutto privatamente.