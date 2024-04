Paolo Bonolis: "Freddie Mercury ci provò con me"

Quando aveva 25 anni, e si trovava a Londra, Paolo Bonolis è stato corteggiato da... Freddie Mercury ! A raccontarlo è stato lo stesso conduttore, che gli rispose così: "Adoro la tua musica, la trovo fantastica, ma abbiamo orizzonti ormonali diversi". I due, poi, hanno chiacchierato. E ciascuno ha preso la sua strada. "Ma ero caruccio, sa?", ha scherzato Bonolis con la giornalista. Ma, con la giornalista Giovanna Cavalli, gli argomenti affrontati sono stati tanti. Si è parlato del soprannome , "Pinocchietto", di quel naso per cui anche in famiglia lo prendevano in giro. Della balbuzie poi superata, della prima relazione fisica con una ragazza francese. Dell'incontro con Leone Mancini, il regista che gli cambiò la vita. E dei soldi . Con i primi guadagni, Bonolis comprò una Dyane rossa sei cavalli. Perché, di essere ricco, non l'ha mai nascosto. " Mi sono sempre ritenuto fortunosamente ricco . Se voglio fare un viaggio, posso partire. Se voglio cambiare l’auto, posso comprarmene una nuova", ha detto. Raccontando di aver usato quei guadagni anche per fare colpo su Sonia Bruganelli . Ed è proprio parlando di Sonia, che un po' si legge la malinconia. A proposito della separazione , ha confessato: "Una decisione che ho subito, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più?".

Paolo Bonolis oggi

Nonostante quell'amore finito, Paolo Bonolis si dice felice. "Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio". Si rinnamorerà in futuro? "Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia", ha risposto. Del resto, la sua è una vita piena. Fa un lavoro che ama, ha una famiglia che ha saputo restare unita. Ha gli amici di sempre, quelli non famosi, con cui chiacchiera e gioca a padel. E ha gli amici famosi, a cominciare da Luca Laurenti, che l'ha trascinato in una spiaggia per nudisti e di cui dice: "È speciale, molto intelligente, disincantato, sereno. Vive in una fase quantica diversa dalla nostra". Come sarà il suo futuro, dal punto di vista professionale? Per il momento, a dispetto di alcune voci, non sarà a Sanremo: "Resto a Mediaset. Avevo promesso a Pier Silvio che avrei fatto un’altra stagione di Avanti un altro e sono una persona di parola".