Paolo Bonolis compie 60 anni FOTO

La sua arma vincente è sempre l’ironia. Il pubblico lo adora perché rappresenta un tipo nuovo di conduttore, che non chiede permesso per mettere piede in casa loro. Si ride tanto con i suoi programmi, anche quelli meno fortunati. Negli anni Novanta fa tanta gavetta e il suo volto è un po’ ovunque tra Rai e Mediaset. Nel 1996 inizia a condurre “Tira & Molla”, che conduce insieme con Luca Laurenti, col quale collabora per la prima volta in “Urka!” del 1991.