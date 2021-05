È andata in onda ieri, nel pomeriggio di domenica 30 maggio, la 63esima edizione dello “ Zecchino d’Oro ” , il celebre festival canoro dedicato ai bambini. A trionfare è stata Anita Bartolomei con la canzone “ Custodi del mondo ”. La bambina di soli 8 anni, direttamente da Belforte del Chienti (Macerata), è arrivata sul gradino più alto del podio grazie a un brano scritto per lei da Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi , che parla di libertà, della gioia di vivere e della voglia di non smettere mai di rincorrere i propri sogni in questo nostro mondo.

approfondimento

Simone Cristicchi, le 5 migliori canzoni

A incoronare il vincitore, una doppia diretta su “Rai Uno”, condotta da Carlo Conti (dall’Antoniano di Bologna dove erano presenti i giovani interpreti, il coro e una giuria di bambini) e Mara Venier dagli studi televisivi di Roma, accompagnata da una giuria d’onore composta da Pupo, Anna Tatangelo, Cristina d’Avena, Elisabetta Gregoraci, Katia Ricciarelli, Gabriele Cirilli, Elisabetta Ferracini ed Eleonora Daniele.

La canzone di Anita Bartolomei si è aggiudicata anche il premio “Chicco e doretta” per il brano più apprezzato dai “coristi della Galassia”. Mentre la mamma della bambina ha ammesso di essere senza parole, Cristicchi ha commentato dicendo: “Sono emozionatissimo e felicissimo di aver ricevuto questo premio. Siamo soddisfatti che i bimbi abbiano ascoltato le canzoni dello “Zecchino d’Oro” di quest’anno e scelto proprio “Custodi del mondo”. Speriamo si possa tornare a cantare presto nelle strade, nelle piazze e nei teatri e che tutti voi bambini possiate continuare a crescere con le canzoni dello “Zecchino d’Oro””.

Il secondo posto in classifica è andato a “Un Minuto” di Angelica Zina Cottone, mentre il terzo posto è stato per “Il Bambino e il Mare” interpretata da Andrej Avella.

Il testo di “Custodi del mondo”

Io sono un pittore, sapete cosa vi dico

Metterò tutti i colori a questo mondo antico,

Io sono un bagnino mi piacerebbe salvare

Il mare dalla gente che non smette di sporcare.

Faccio l’orologiaio, sono riuscito a creare

Un orologio per fermare il tempo quando stiamo insieme.

Io sono un pompiere, sapete cosa so fare?

Spegnere in un colpo solo ogni cellulare

Alza la testa e stacci a sentire… ci piace ridere,

Ci piace correre, giocare al vento in piena libertà,

Ci piace vivere,

Parlare agli alberi, è bello perdersi in questa realtà,

Ci piacerebbe sapere l’effetto che fa

Quando qualcuno ci ascolta e riesce a fidarsi di noi.

Io, io sono un cuoco, ho una ricetta segreta

Che mi permette di saziare tutto il mio pianeta,

Io sono un poeta e voglio a te raccontare

Ciò che non posso vedere, ma non smetto di sognare.

Alza la testa e prova a sentire

Ci piace ridere,

Ci piace correre, giocare al vento in piena libertà,

Ci piace vivere, parlare agli alberi, è bello perdersi in questa realtà,

Ci piacerebbe sapere l’effetto che fa

Quando qualcuno ci ascolta e riesce a fidarsi di noi.

Siamo custodi di questo pianeta

Voliamo leggeri con ali di seta

Conoscici in fondo e guardati attorno

C’è posto per tutti

In questo nuovo mondo,

In questo nuovo mondo.

Io sono un bambino, sapete cosa vi dico?

Trasformerò uno sconosciuto in un nuovo amico.