Amici di Maria De Filippi, morto a 41 anni il marito di Susy Fuccillo

Salvatore Raciti, tra i proprietari dello stabilimento balneare Le Capannine di Catania , sposato con Susy Fuccillo da undici anni e padre delle loro tre bambine, si è sentito male all'improvviso , mentre addobbava per il Natale il giardino di casa. Subito sono stati chiamati i soccorsi ma, poiché l'ambulanza tardava ad arrivare, un amico ha deciso di trasportarlo personalmente nell'ospedale più vicino. Arrivato all'ingresso del pronto soccorso del Garibaldi Nesima, Raciti è stato soccorso da un'ambulanza, ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. La procura di Catania ha dunque disposto il sequestro della salma, per effettuare l' autopsia e per determinare la causa del decesso.

Chi è Susy Fuccillo

Ballerina e coreografa, Susy Fuccillo è diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione all’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Fin da giovanissima ha mostrato una forte passione per la danza, disciplina che ha studiato con impegno e determinazione, specializzandosi in diversi stili, in particolare nella danza moderna e contemporanea. Durante il suo percorso ad Amici, Susy ha conquistato pubblico e insegnanti per il suo talento, la sua energia e il suo carattere solare, arrivando fino alla finale del programma. Terminata l’esperienza televisiva, ha continuato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come ballerina professionista in numerosi programmi televisivi, tournée e produzioni teatrali. Parallelamente, Susy ha costruito una forte presenza sui social, dove racconta non solo il suo lavoro, ma anche la sua vita privata con autenticità e ironia. Dal suo matrimonio con Salvatore Raciti sono nate tre bambine: Cristiana, Giordana e Costanza.