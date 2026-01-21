Nel pomeriggio di martedì 20 gennaio, nella chiesa di San Michele, a Torre del Greco, in provincia di Napoli, si sono svolti in forma privata funerali di Enrico De Martino , il padre di Stefano De Martino morto all’età di 61 anni dopo una malattia. Oltre al conduttore, alla madre, alla sorella Adelaide, al fratello Davide e agli amici, alla funzione hanno partecipato anche molti volti del mondo dello spettacolo, come Patrizio Rispo, Giovanni Esposito, Antonio Parlati, Peppe Lanzetta, Antonio Ricci, Herbert Ballerina e Alessandro Siani . Presente anche l’ex moglie di Stefano, la showgirl argentina Belen Rodriguez , che ha accompagnato il figlio Santiago , 12 anni. Come riporta Fanpage, è apparsa profondamente provata. L'ex fidanzata del conduttore, la cantante Emma Marrone , si sarebbe invece recata a casa dei genitori di lui nei giorni prima delle esequie di Enrico per dargli un ultimo saluto. Dopo la fine della loro storia d’amore e un periodo di lontananza, infatti, i due hanno mantenuto una buona amicizia. Inoltre, Emma conosce bene il dolore che ha colpito Stefano, perché nel 2022 lei stessa aveva perso suo padre Rosario.

IL RICORDO DI ENRICO DE MARTINO

Nella chiesa di San Michele, a Torre del Greco, Enrico De Martino e la moglie Maria Rosaria Scassillo si erano sposati 30 anni prima. “Adesso Enrico è libero e danza in cielo l’inno dell’amore e della vita eterna”, ha detto al funerale dell’uomo il sacerdote che ha officiato l’omelia. Come riporta il quotidiano La Repubblica, il figlio Stefano De Martino, molto provato, era “pronto a indossare gli occhiali neri nei momenti di maggiore commozione”. Durante la funzione hanno poi risuonato le musiche del film Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone. “Lo immagino lassù, con Lucio Dalla che gli canterà La sera dei miracoli col ritornello “Si muove la città, con le piazze e i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà””, ha detto l’amico Peppe Lanzetta in onore dell’amico che lo “considerava come uno di famiglia”. Giovanni Esposito ha infine letto una poesia dove ha immaginato Enrico “nascosto in un soffio di vento, in un battito del cuore”, una presenza che “non ti fa rassegnare se il cielo è scuro e lotta fin quando trova un po’ di sole”. Alla fine della funzione, anche Stefano, che durante la cerimonia ha spesso accarezzato la mano della mamma, della sorella Adelaide e del fratello Davide, ha portato a spalla il feretro. Come riporta il quotidiano Il Mattino, ha pronunciato poche e sofferte parole: “È stato il miglior papà”. Un lungo applauso ha infine accompagnato Enrico fuori dalla chiesa. “Volevamo andare insieme a vedere la puntata speciale di Affari tuoi del 6 gennaio, ma lui si era ammalato e decidemmo di rimandare”, ha raccontato l’amico Luigi Ferrone. “Gli ho parlato fino a tre giorni prima che si aggravasse. Aveva perso la parola, ma l’ultima volta mi ha riconosciuto, abbiamo scherzato con Stefano, a modo suo rispondeva”. Sulla somiglianza tra lui e Stefano, ha aggiunto: “Al di là delle scene era sempre uguale, sempre sorridente, con la battuta pronta, così fino agli ultimi incontri, alle ultime mangiate insieme. Gli somiglia tantissimo per la battuta e per quello spirito leggero. Io Stefano lo ricordo neonato, quando Enrico spingeva il carrozzino. Anche quando ha lasciato la danza, l’amicizia non si è mai interrotta. Da allora ci siamo sempre cercati, con una telefonata. Serate insieme, anche con le famiglie. Ci rincorrevamo sempre”.