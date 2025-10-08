Stefano De Martino sui video intimi con Caroline Tronelli rubati: "Mi sono sentito sporco"Spettacolo
Sul palco del Rumore Festival di Fanpage.it, il conduttore di Affari Tuoi ha raccontato le sensazioni provate dopo che un hacker aveva penetrato la videosorveglianza della casa della sua compagna e aveva pubblicato su un sito i loro video privati
“Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Quando mi hanno avvisato di questa cosa, e non lo auguro a nessuno, è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose. Fai fatica anche a dormirci in quella casa”. In un’intervista rilasciata sul palco del Rumore Festival di Fanpage.it, Stefano De Martino ha raccontato le sensazioni che gli sono rimaste addosso dopo lo spiacevole episodio che aveva vissuto quasi due mesi fa, quando un hacker aveva penetrato la videosorveglianza della casa della sua compagna, Caroline Tronelli, e aveva rubato i loro video intimi. All’epoca, la coppia aveva appena ufficializzato la propria relazione con alcuni scatti sui social e, di lì a poco, aveva subito la violazione della privacy con la successiva pubblicazione su un sito internet dei propri video privati, insieme a quelli di molte altre persone non note. “Quando ho visto quella cosa, ho pensato: “Oddio, sono entrati”. Poi con il tempo metabolizzi un po’ la cosa. Io sono un ottimista cronico, cerco sempre di vedere il lato positivo anche nelle cose brutte. Quelle persone hanno rubato quelle immagini non perché io fossi un personaggio pubblico, ma perché ci sono persone che guardano video rubati e questo fa in modo che su tali contenuti ci sia un mercato. Io non sono finito su quel sito in quanto Stefano De Martino, ma in quanto persona che stava facendo l’amore sotto le coperte in casa”. Nella vicenda, per la quale le indagini per risalire ai colpevoli sono ancora in corso, il conduttore di Affari Tuoi ha comunque trovato un aspetto positivo: “Adesso questo sito non esiste più. L’hanno chiuso. E forse in tanti si sono posti un problema che prima non si ponevano”. Lo showman ha proseguito: “Chi ha le telecamere in casa le mette per sentirsi al sicuro. Per via di questa vicenda, mi sono fatto una cultura nella cybersecurity e ho capito che se hai un dispositivo collegato non hai mai la certezza che qualcuno non ti stia guardando o ascoltando”.
IL CONFLITTO A GAZA SPIEGATO AL FIGLIO SANTIAGO
Nel corso dell’intervista, Stefano De Martino ha affrontato anche altri temi, come la situazione in corso a Gaza, della quale ha parlato più volte con il figlio adolescente Santiago, avuto dall’ex moglie Belén Rodriguez. “Voglio che capisca quanto siamo fortunati, non voglio che cresca in una bolla. Quello però di cui sono veramente felice, guardando le piazze in questi giorni, è scoprire e avere la conferma che il mondo non è solo orrore e guerra, ma che è capace di produrre qualcosa di meglio”.
LA SFIDA IN TV CON GERRY SCOTTI
Stefano De Martino ha anche raccontato la sfida tra i programmi Affari Tuoi, da lui condotto, e La Ruota della Fortuna, condotto invece da Gerry Scotti, che si contendono gli ascolti sulla stessa fascia. “La sfida mi accende. L’avversario è importante, senza non si può giocare. L’anno scorso eravamo dei bambini in piazza con il pallone in mano, e l’unica cosa che potevamo fare era fare vedere quanto eravamo bravi a palleggiare. Adesso c’è uno che ti fa correre, è bello. Dove c’è concorrenza c’è pubblico, come nello sport: penso a Coppi-Bartali, Sinner-Alcaraz. Siamo due squadre che tutte le sere giocano e riempiono lo stadio”. Ha poi ammesso: “Anche io guardo la Ruota, anche perché le mie partite so già come vanno a finire”.
