Affari tuoi al via stasera con Stefano De Martino, cosa sapere della nuova stagione
Introduzione
Affari tuoi, il celebre gioco dei pacchi di Rai 1, riapre i battenti e si prepara a una sfida televisiva di grande rilievo che vede alla conduzione Stefano De Martino.
Dopo la pausa estiva, lo show televisivo torna nell’access prime time con un regolamento aggiornato, uno studio rinnovato e una concorrenza agguerrita: quella de La Ruota della Fortuna guidata da Gerry Scotti su Canale 5.
De Martino torna su Rai 1 con il debutto di una nuova stagione che introduce per la prima volta il Pacco Nero (di seguito vedremo nel dettaglio di cosa si tratta).
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Affari tuoi.
Quello che devi sapere
Affari tuoi, la nuova stagione con Stefano De Martino
Da oggi, martedì 2 settembre 2025, Stefano De Martino riprende le redini di Affari tuoi, riconfermato alla guida dopo l’ottimo riscontro ottenuto nella scorsa edizione. Il conduttore napoletano torna dunque a cimentarsi con un format che lo scorso anno ha saputo conquistare milioni di telespettatori, consolidando la leadership della fascia preserale. Il ritorno del conduttore dovrà comunque tenere testa alla sfida con la concorrenza.
Sfida che si preannuncia più complessa del previsto. Dal 14 luglio, infatti, La Ruota della Fortuna ha registrato un successo sorprendente su Canale 5, arrivando a superare il 30% di share e imponendosi come il programma estivo più visto della fascia oraria, storicamente dominata dalla Rai. Un risultato che ha spinto l’azienda pubblica ad anticipare l’avvio di Affari tuoi, inizialmente previsto per il 7 settembre 2025, e a ripartire con quasi una settimana di anticipo forse per contrastare il “pericolo Gerry Scotti”…
La nuova edizione: quando parte e cosa cambia
La stagione televisiva 2025/2026 di Affari tuoi prende il via ufficialmente su Rai 1 martedì 2 settembre alle 20.35, subito dopo il Tg1, mentre ieri - lunedì 1° settembre - è andata in onda l’ultima puntata di Techetechetè. Si tratta della seconda stagione con Stefano De Martino al timone, dopo il passaggio di consegne con Amadeus avvenuto un anno fa.
La produzione di Affari tuoi è affidata alla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Lo show mantiene la formula di base con 20 concorrenti, ciascuno in rappresentanza di una regione italiana, affiancati da un familiare. Ma non mancano le novità, a partire da uno studio completamente ripensato e dal nuovo regolamento che introduce un elemento di grande suspense: il Pacco Nero.
Il Pacco Nero e la “Regione fortunata”
La principale innovazione di questa nuova stagione di Affari tuoi riguarda proprio l’inserimento del Pacco Nero tra i 20 in gioco, tutti con valori compresi tra 0 e 300.000 euro. La peculiarità di questo pacco è che il suo contenuto, deciso dal notaio, rimane ignoto a tutti, persino al Dottore.
Identico agli altri per aspetto esteriore, il Pacco Nero potrà cambiare radicalmente l’andamento della partita, rendendo le trattative più imprevedibili e aprendo la possibilità che in una stessa puntata possano comparire due premi massimi da 300.000 euro.
Resta invece confermato il gioco finale della “Regione fortunata”, che offre un’ulteriore opportunità a chi non fosse soddisfatto dell’esito della propria gara.
L’abbinamento con la Lotteria Italia
Anche quest’anno Affari tuoi mantiene il legame con la Lotteria Italia.
L’abbinamento non riguarderà soltanto la serata speciale del 6 gennaio, quando saranno estratti i biglietti vincenti dei premi di prima categoria, ma anche una finestra quotidiana che permetterà di assegnare premi aggiuntivi ai possessori dei biglietti estratti ogni giorno.
Un format internazionale di grande successo
Affari tuoi è basato sul format internazionale Deal or No Deal, creato da Dick de Rijk per Endemol Shine IP B.V., parte del gruppo Banijay, con copyright del 2002.
La versione italiana, ormai parte integrante del panorama televisivo nazionale, torna così con nuove sfide e un regolamento capace di alimentare tensione e colpi di scena.
La posta in gioco
"La stagione che si apre rappresenta per Stefano De Martino una delle prove più impegnative della sua carriera televisiva. Da un lato deve confermare il successo ottenuto lo scorso anno, dall’altro affrontare un avversario in grande forma come Gerry Scotti, che ha saputo attirare spettatori di tutte le età, dai nostalgici della prima edizione ai più giovani incuriositi dal ritorno del format."