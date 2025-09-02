Affari tuoi al via stasera con Stefano De Martino, cosa sapere

Da oggi, martedì 2 settembre 2025, Stefano De Martino riprende le redini di Affari tuoi, riconfermato alla guida dopo l’ottimo riscontro ottenuto nella scorsa edizione. Il conduttore napoletano torna dunque a cimentarsi con un format che lo scorso anno ha saputo conquistare milioni di telespettatori, consolidando la leadership della fascia preserale. Il ritorno del conduttore dovrà comunque tenere testa alla sfida con la concorrenza.

Sfida che si preannuncia più complessa del previsto. Dal 14 luglio, infatti, La Ruota della Fortuna ha registrato un successo sorprendente su Canale 5, arrivando a superare il 30% di share e imponendosi come il programma estivo più visto della fascia oraria, storicamente dominata dalla Rai. Un risultato che ha spinto l’azienda pubblica ad anticipare l’avvio di Affari tuoi, inizialmente previsto per il 7 settembre 2025, e a ripartire con quasi una settimana di anticipo forse per contrastare il “pericolo Gerry Scotti”…