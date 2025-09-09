Esplora tutte le offerte Sky
Video intimi rubati a De Martino: la procura indaga per revenge porn

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Il filmato che immortala il conduttore e la sua compagna è stato carpito illegalmente dal sistema di videosorveglianza di una abitazione ed è finito sul web. Il procedimento al momento è contro ignoti. Le indagini sono state affidate alla Polizia Postale

ascolta articolo

La Procura di Roma contesta anche il reato di revenge porn nel fascicolo relativo in relazione ai video carpiti illegalmente dal sistema di videosorveglianza di una abitazione - e finiti sul web - in cui compare il conduttore tv Stefano De Martino in atteggiamenti intimi insieme alla fidanzata. Il procedimento è, al momento, contro ignoti. Le indagini, al momento contro ignoti, sono delegate alla Polizia Postale. Si tratterebbe di un video/immagini che verosimilmente uno o più hacker hanno rubato introducendosi illegalmente nel sistema di videosorveglianza interno dell'abitazione violando la privacy e poi diffuso illecitamente.

