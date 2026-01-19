È morto il padre di Stefano De Martino

Offerte Sky
L'uomo aveva 61 anni ed era malato. Come riporta anche l'Ansa, le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore

Lutto familiare per Stefano De Martino, il ballerino e presentatore piange infatti la morte dl padre Enrico a causa di una malattia che si sarebbe aggravata nelle ultime ore. L'uomo, residente a Torre Annunziata (città di origine dello showman e conduttore del programma Affari tuoi), aveva 61 anni. La notizia è stata data dall'Ansa.

Un passato nella danza

Anche Enrico De Martino aveva un passato nella danza, passione e talento che ha trasmesso al figlio. Enrico era una persona nota all'interno della comunità di Torre Annunziata, sia per la fama raggiunta dal figlio sia perché il padre, Stefano anche lui, era il titolare del bar Stella, da cui il nipote ha poi preso spunto per dare il titolo a un suo programma di successo su Raidue. 

