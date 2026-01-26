Anche Enrico De Martino, infatti, era un ballerino. Poi, a 25 anni, di fronte alla notizia che sarebbe diventato padre, ha dovuto smettere. " H o dovuto assumermi una responsabilità. La danza è diventata un hobby, ma ho fatto di tutto perché Stefano potesse vivere quella passione” , aveva raccontato al Corriere della Sera, spiegando d'aver continuato a collaborare con alcune scuole di ballo fino ai 40 anni, parallelamente alla sua attività di ristoratore.

Malato da tempo, Enrico De Martino aveva 61 anni . Era stato lui, a trasmettere al figlio la passione e l'amore per la danza (nel 2003 avevano anche ballato insieme in tv sulle note di That's Life, ospiti della trasmissione Da Natale a Santo Stefano).

Il ricordo

I funerali di Enrico De Martino si sono svolti nel pomeriggio di martedì 20 gennaio, nella chiesa di San Michele, a Torre del Greco (NA). Oltre al conduttore, alla madre, alla sorella Adelaide, al fratello Davide e agli amici, alla funzione hanno partecipato anche molti volti del mondo dello spettacolo, da Herbert Ballerina ad Alessandro Siani. Presente anche l’ex moglie di Stefano, la showgirl argentina Belen Rodriguez, che ha accompagnato il figlio Santiago, 12 anni. L'ex fidanzata del conduttore, la cantante Emma Marrone, si sarebbe invece recata a casa dei genitori di lui nei giorni prima delle esequie di Enrico per dargli un ultimo saluto.

"Adesso Enrico è libero e danza in cielo l’inno dell’amore e della vita eterna”, ha detto al funerale di Enrico De Martino il sacerdote che ha officiato l’omelia. Durante la funzione hanno risuonato le musiche del film Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone. “Lo immagino lassù, con Lucio Dalla che gli canterà La sera dei miracoli col ritornello 'Si muove la città, con le piazze e i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà'", ha detto l’amico Peppe Lanzetta in onore dell’amico che lo “considerava come uno di famiglia”. Mentre Giovanni Esposito ha letto una poesia dove ha immaginato Enrico “nascosto in un soffio di vento, in un battito del cuore”, una presenza che “non ti fa rassegnare se il cielo è scuro e lotta fin quando trova un po’ di sole”.