Giovani, viaggi gratis in treno attraverso l’Europa: come partecipare

Secondo il programma DiscoverEU della Commissione Europea, i ragazzi nati tra il l'1 luglio 2005 e il 30 giugno 2006 avranno la possibilità di scoprire "a costo zero" il Vecchio Continente usando il trasporto ferroviario. Sul Portale europeo dei giovani, un quiz determinerà la graduatoria per il rilascio di 35mila titoli di viaggio insieme a sconti per vitto, alloggio e attività culturali. Candidature aperte fino al 30 aprile