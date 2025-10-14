Garlasco, Andrea Sempio revoca incarico all'avvocato Massimo Lovati

Alla fine, dopo qualche giorno di riflessione, è arrivata oggi la decisione. Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi in concorso con altre persone, ha revocato il mandato all'avvocato Massimo Lovati. Alla base della scelta del 37enne le dichiarazioni rese dal legale nelle scorse settimane in tv, in varie trasmissioni e talk show, tra cui 'Falsissimo' di Fabrizio Corona. Sempio continuerà ad essere difeso da Angela Taccia che verrà affiancata da un nuovo legale, il cui nome sarà comunicato ufficialmente nei prossimi giorni (SPECIALE DELITTO DI GARLASCO).