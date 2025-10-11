Garlasco, Sempio: "Qualche giorno per decidere sull'avvocato Lovati"

Andrea Sempio , indagato per l' omicidio di Chiara Poggi , si prenderà qualche giorno di tempo per decidere se Massimo Lovati resterà il suo avvocato. Lo ha spiegato in un video trasmesso da Quarto Grado su Rete 4 dopo l'incontro che il 37enne ha avuto con il legale al centro di polemiche per le dichiarazioni che ha rilasciato a Fabrizio Corona .

"Incontro pacifico, ora periodo di riflessione"

"Abbiamo concluso da poco l'incontro con l'avvocato Lovati. È durato un paio d'ore abbondanti, è stato un incontro assolutamente pacifico, non ci sono state né animosità né screzi, nulla di tutto ciò, nonostante quello che hanno riportato alcune testate", ha detto Sempio. "Abbiamo parlato un po' di tutto ciò che ci ha portato dagli inizi del 2016 fino ad oggi, di quello che è accaduto negli ultimi giorni e quali potrebbero essere le scelte migliori per il prossimo futuro", ha aggiunto. Per ora, "ho deciso di prendermi qualche giorno prima di decidere se confermare o meno l'avvocato Lovati nel team difensivo. Al momento, quindi, è ancora il mio avvocato, fa ancora parte del team difensivo e vedremo nei prossimi giorni", ha detto. "Ho deciso di prendermi qualche giorno per riflettere anche sulle sue idee, sulla sua visione, sulla sua idea della difesa. Al momento ci prendiamo questo periodo di riflessione", ha poi concluso Sempio.

La nomina di Palmegiani

Pochi giorni fa, nella difesa di Sempio è entrato a far parte Armando Palmegiani, nominato nuovo consulente dopo la rinuncia come consulente di Luciano Garofano. La sua nomina ha subito acceso i riflettori, riportando in circolazione su YouTube vecchi interventi nei quali Palmegiani sembrava dare credito agli indizi raccolti contro Sempio, tra cui il Dna rinvenuto sotto le unghie di Poggi "attribuibile all'Y di Sempio" e la controversa impronta numero 33. Ma, intervistato al Corriere della Sera, Palmegiani si è difeso: "Mi hanno dato il ben arrivato. Ho appena accettato l'incarico e sono già al centro di un attacco mediatico allucinante".