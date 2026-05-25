I tuoi segreti con l'AI non sono così privati come credi
Crolla l'illusione dell’anonimato per le nostre confidenze all’intelligenza artificiale. Un’indagine rivela come il tracciamento standard della pubblicità web si sia già infiltrato nei principali chatbot presenti sul mercato. “I tracker raccolgono dettagli sufficienti a ricostruire informazioni sensibili e collegarle all’identità reale”, avverte Gabriele Faggioli, direttore dell’Osservatorio Cybersecurity del Politecnico di Milano
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