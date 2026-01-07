Offerte Sky
Wsj: "Rubio ha riferito che Trump vuole comprare la Groenlandia"

Mondo

Nei piani del presidente Usa non ci sarebbe un'invasione imminente: lo ha spiegato il segretario di Stato durante un briefing di alti funzionari al Congresso

ascolta articolo

Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto ai legislatori che le recenti minacce dell'amministrazione contro la Groenlandia non indicano un'invasione imminente e che l'obiettivo è acquistare l'isola dalla Danimarca: lo scrive il Wall Street Journal, citando persone a conoscenza delle discussioni. Le dichiarazioni di Rubio sono arrivate durante un briefing di alti funzionari dell'amministrazione alla leadership del Congresso sull'operazione per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sui piani dell'amministrazione per il futuro del Paese. Secondo le fonti, Rubio ha parlato per la maggior parte del tempo. 

