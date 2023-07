1/8 ©LaPresse

Mentre il costo per il carburante scende, i prezzi dei biglietti aerei salgono anche del 50% in più. Per far luce su questa tendenza dell’estate 2023, il Garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato per martedì 4 luglio i rappresentanti delle principali compagnie aeree che effettuano voli nelle tratte nazionali interessate dai maggiori rincari

Estate 2023, italiani in vacanza ma solo il 27% all'estero