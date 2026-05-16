In pratica, il rapporto tra ciò che è essenziale e ciò che è superfluo resta sempre "sbilanciato" a favore del necessario. L'idea è quella di dare priorità ai prodotti fondamentali per l’alimentazione quotidiana, lasciando solo uno spazio limitato agli acquisti "di piacere". Per esempio, dopo aver selezionato 6 alimenti di base - come latte, uova, pane, frutta, verdura e carne - è possibile aggiungere 1 prodotto extra dedicato allo sfizio personale, come biscotti, gelato o cioccolato.

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