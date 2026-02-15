Offerte Sky
Mondo

Quali prodotti sono aumentati di più di prezzo in Europa nel 2025?

Gianluca De Feo

Youtrend
Nel 2025 i prezzi alimentari nell’UE sono saliti in media del 2,8%, con forti differenze tra Paesi. Romania in testa (+6,7%), Francia tra le più stabili. Tra i rincari maggiori: cioccolato (+17,8%), frutta surgelata e carne bovina. In calo olio d’oliva (-22,9%) e zucchero

