Quali prodotti sono aumentati di più di prezzo in Europa nel 2025?

Nel 2025 i prezzi alimentari nell’UE sono saliti in media del 2,8%, con forti differenze tra Paesi. Romania in testa (+6,7%), Francia tra le più stabili. Tra i rincari maggiori: cioccolato (+17,8%), frutta surgelata e carne bovina. In calo olio d’oliva (-22,9%) e zucchero
