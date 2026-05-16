Per ampliare i servizi di assistenza destinati ai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate garantirà un supporto telefonico dedicato anche nelle mattinate di sabato 23 maggio e 6, 13 e 20 giugno, dalle 9 alle 13, quando gli operatori saranno a disposizione per fornire chiarimenti e aiuto nella compilazione della dichiarazione precompilata. Il servizio sarà rivolto esclusivamente ai cittadini non professionisti. A disposizione ci saranno tre numeri: 800.90.96.96 da rete fissa; 06.97.61.76.89 da cellulare; 0039.06.45.47.04.68 dall'estero. Il servizio, dedicato all'utenza non professionale, sarà gestito dai consulenti fiscali specializzati che hanno aderito all'iniziativa e, al termine della chiamata, sarà possibile esprimere un giudizio anonimo sulla qualità dell'assistenza ricevuta.