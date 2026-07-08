L'agevolazione è stata introdotta dal decreto Coesione per favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali promosse dai giovani. Possono beneficiarne i disoccupati con meno di 35 anni che hanno avviato un'attività economica in Italia tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 nei comparti individuati come strategici. Nel corso del 2026 la platea è stata ampliata includendo anche i liberi professionisti, per i quali l'inizio dell'attività coincide con l'apertura della partita Iva, e le attività di ricerca e sviluppo sperimentale applicate all'archeologia. Il beneficio è riconoscibile anche quando il codice Ateco ammesso risulta come attività secondaria, purché siano soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti.