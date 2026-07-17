Ricalcolo pensione Inps, come richiederlo e a chi spetta: cosa sapere

Il supplemento consiste in una maggiorazione della pensione già percepita, determinata sulla base dei contributi accreditati successivamente alla decorrenza del trattamento pensionistico. In pratica, chi continua a lavorare dopo il pensionamento accumula nuova contribuzione che, trascorso il periodo previsto dalla normativa, viene utilizzata per ricalcolare l'importo spettante. Possono beneficiare di questa possibilità i titolari di pensione diretta, di pensione supplementare, dell'assegno ordinario di invalidità e coloro che hanno ottenuto la pensione di vecchiaia mediante cumulo o totalizzazione dei periodi assicurativi. La misura interessa sia gli ex lavoratori dipendenti sia gli autonomi.

Per approfondire: Cessione del quinto, l'Inps aggiorna le regole per i pensionati: cosa cambia