È necessario che le spese sostenute per i lavori siano tutte tracciate. I pagamenti devono quindi essere effettuati soltanto tramite bonifico parlante, sia bancario sia postale, con l’indicazione precisa del codice fiscale del contribuente che chiede il bonus e quello dell’impresa che si fa carico dei lavori di ristrutturazione (oppure la sua partita IVA). Da non dimenticare anche il riferimento alla norma che prevede l’agevolazione (cioè l’articolo 16-bis del TUIR - DPR 917/86).