Negli scorsi anni il Superbonus, specie con l’aliquota al 110%, è stato l’incentivo principale per gli interventi di ristrutturazione domestica. Introdotto nel 2020 dal secondo governo Conte, è stato poi man mano depotenziato, visto il forte impatto sulle casse pubbliche. Nel 2026 non è più accessibile a chiunque, ma continua a essere fruibile in casi residuali, cioè per gli immobili che sono stati colpiti e danneggiati dai terremoti in Abruzzo, in Lazio, in Umbria e nelle Marche (in sintesi nei territori interessati dai sismi del 2009 e del 2016-2017).

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