Il Suv dei Quattro Anelli, best seller per il marchio di Ingolstadt, arricchisce la sua offerta con le nuove versioni plug-in hybrid che vantano autonomia migliorata e nuove funzioni per la marcia in elettrico. La prova completa da Milano a Carrara, con le impressioni di guida. Tre allestimenti disponibili, prezzo da 69.150 euro per la versione standard e 75.450 euro per la Sportback

L’Audi più venduta al mondo amplia la sua gamma totalmente elettrificata. La line-up della nuova Q5 si arricchisce infatti delle nuove versioni e-Hybrid che grazie a batterie di nuova generazione offrono il meglio dal punto di vista di efficienza e performance, garantendo una percorrenza in full electric sino a 100 km.

Motore e autonomia di Audi Q5 e-Hybrid Il Suv dei Quattro Anelli nella sua declinazione alla spina vanta una powertrain con due livelli di potenza, da 299 e 367 Cel frutto della combinazione di un quattro cilindri a ciclo Miller 2.0 TFSI turbo benzina da 252 CV e un’unità elettrica sincrona a magneti permanenti da 143 CV e 350 Nm di coppia. Quest’ultima è integrata, con una frizione di separazione, nel cambio S Troni a 7 rapporti e collocata subito dopo il motore endotermico. A tutto questo si aggiunge anche una batteria ad alta tensione da 25,9 kWh, 20,7 kWh effettivi, con nuove celle prismatiche che consentono di immagazzinare circa il 50% di energia in più a parità di dimensioni a strutture analoghe. L'autonomia della sola parte elettrica può arrivare a superare i 100 km. Approfondimento Audi Q3, arriva la terza generazione del suv

Recupero di energia La nuova Audi Q5 e-Hybrid si avvia sia in modalità full electric che in modalità ibrida, con l’ultima configurazione che vale poi all’avvio successivo. Se si procede in modalità elettrica, il recupero di energia è impostato in automatico tramite i dati del sistema di navigazione oppure il conducente può impostare l’intensità tramite le palette al volante. In decelerazione, Q5 e-Hybrid può recuperare fino ad un massimo di 88 kW di potenza elettrica. Approfondimento Audi, nel deserto alla guida di SQ6 Sportback E-tron

Ricarica e Battery Charge per Audi Q5 e-Hybrid Molto utile è la funzione Battery Charge, una vera e propria ricarica in movimento sino al 75% del range in elettrico grazie al motore endotermico che, sopra ai 65 km/h, oltre a provvedere al movimento della vettura, è in grado di svolgere la funzione di generatore. Una funzionalità che equipara la vettura ad una dotata di Range Extender, con la possibilità di recuperare una media dell’1% ogni 2,3 km. Chiaramente questa funzionalità abbina vantaggi e svantaggi: il consumo di carburante, in fase di ricarica è maggiore ma allo stesso tempo è possibile avere a disposizione una riserva di energia in EV senza doversi fermare a ricaricare in colonnina. Ricarica tra l’altro che è stata migliorata e che arriva a 11 kW in AC completando il pieno di elettroni in 2 ore e mezza. Approfondimento Audi Q3 e-Hybrid, la prova della plug-in da 272 CV

Prova su strada La nuova Audi Q5 e-Hybrid si bassa sulla nuova piattaforma PPC, Premium Platform Combustion, con una scocca ad alta rigidità torsionale e sospensioni Multilink a cinque bracci. A questo si aggiunge anche la possibilità di avere lo sterzo progressivo e le sospensioni pneumatiche adattive che consentono di variare l'altezza della vettura fino ad un massimo di 60 mm, per un assetto più sportivo e una dinamica di guida più coinvolgente. Grazie alla trazione integrale quattro ultra c'è una ripartizione della coppia ideale per una guida ancor più coinvolgente e la possibilità di avere a disposizione le modalità di guida specifiche off-road e off-road plus per migliorare il feeling su qualsiasi fondo. Approfondimento Audi Q3, ecco la terza generazione: la prova su strada