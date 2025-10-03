Audi Q3, ecco la terza generazione: la prova su strada

La piccola grande rivoluzione passa da design e dimensioni: lo stile è più affilato, con elementi provenienti dalle ultime novità in gamma, come i nuovi gruppi ottici su due livelli e la firma luminosa posteriore sancendo di fatto anche l’arrivo dei Matrix con Micro-LED su una compatta del brand. Il Cx è stato migliorato a 0,30 mentre la lunghezza ora tocca i 4,53 metri (+4 cm rispetto al passato). Varia leggermente anche l’altezza, a 1,60 metri con 1,5 cm in meno rispetto alla generazione precedente mentre la larghezza cresce di 3 mm toccando 1,86 metri. A bordo ritroviamo il palcoscenico digitale, una plancia composta da Virtual Cockpit da 11,9’’ e touch screen per l’infotainment da 12,8’’, basato su Android Automotive. Per i rivestimenti è stato introdotto un nuovo tessuto soft wrap, piacevole al tatto che impreziosisce le finiture. Nuovi sono anche i comandi al volante, con il selettore delle modalità di marcia direttamente vicino allo sterzo.

L’emblema dei Quattro Anelli in Italia. Quando pensi ad Audi nel nostro Paese il mercato risponde subito Q3 perché dalle nostre parti questo è l’autentico best seller per il marchio di Ingolstadt ed è pronto a rimanere tale anche con questa terza generazione, ricca di novità e in arrivo su strada. Dal lancio nel 2011 sono state infatti 155 mila le unità vendute in Italia, con oltre 2 milioni di esemplari prodotti in tutto il mondo.

Sotto il cofano

Fronte motori, la novità più importante è l’arrivo del super ibrido, la powertrain plug-in hybrid con batteria maggiorata a 25,7 kWh, 19,7 kWh netti, per un’autonomia in full electric di 119 km e ricarica in DC fino a 50 kW per passare dal 10 all’80% in 30 minuti. In questo caso la Q3 e-Hybrid ha una potenza complessiva di 272 CV grazie al 1.5 TFSI. Gli altri propulsori sono il benzina 1.5 TFSI da 150 CV e 250 Nm con tecnologia MHEV a 48 volt e il 2.0 TFSI da 204 o 265 CV a trazione integrale e il diesel 2.0 TDI da 150 CV con cambio S Tronic. Lato ADAS, c’è il nuovo sistema di cambio corsia assistito e anche il supporto alla retromarcia in grado di memorizzare percorsi fino a 50 metri e ripercorrerli in autonomia fino a 10 km/h. Tra il traffico di Palermo e le aree limitrofe c'è spazio anche per provare l'assetto di nuova Q3, sempre sportivo e piacevole, con sterzo progressivo e set-up delle sospensioni regolabile su tre livelli che rendono dinamica e coinvolgente la prima prova al volante di questa terza generazione. Per escursioni lontante dall'asfalto poi, sulle versioni quattro, arriva anche la modalità off-road+.

Gli allestimenti e il prezzo

Nuova Audi Q3 sarà declinata su tre allestimenti, Business, Business Advanced e S Line Edition con prezzo a partire da 42.500 euro e le prime consegne a partire dalla fine del mese di ottobre. Il rinnovamento di uno dei pilastri della gamma di Ingolstadt avviene dunque senza stravolgimenti ma con una serie di upgrade fondamentali per farla rimanere all’avanguardia della tecnica ma anche e soprattutto del mercato.