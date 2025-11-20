Audi Q3 e-Hybrid, la prova della plug-in da 272 CV

A bordo ritroviamo il palcoscenico digitale, una plancia composta da Virtual Cockpit da 11,9’’ e touch screen per l’infotainment da 12,8’’, basato su Android Automotive. Per i rivestimenti è stato introdotto un nuovo tessuto soft wrap, piacevole al tatto che impreziosisce le finiture. Nuovi sono anche i comandi al volante, con il selettore delle modalità di marcia direttamente vicino allo sterzo.

Prima della powertrain però, Audi Q3 si rinnova anche dal punto di vista stilistico, con linee più affilate ed elementi provenienti dalle ultime novità in gamma, come i nuovi gruppi ottici su due livelli e la firma luminosa posteriore. Sulla compatta dei Quattro Anelli arrivano anche i Matrix con Micro-LED. Affinata anche l’aerodinamica, con il Cx portato a 0,30 mentre la lunghezza ora tocca i 4,53 metri (+4 cm rispetto al passato). Varia leggermente anche l’altezza, a 1,60 metri con 1,5 cm in meno rispetto alla generazione precedente mentre la larghezza cresce di 3 mm toccando 1,86 metri. Rispetto alle versioni mild-hybrid, benzina o diesel, l’unico elemento che differenzia la e-Hybrid è la presenza dello sportellino di ricarica.

Le impressioni di guida

La nuova Audi Q3 e-Hybrid offre una marcia fluida e un buon apporto in termini di cavalleria quando richiesto. La marcia è fluida e c’è il giusto brio anche sulle strade a scorrimento veloce. In modalità ibrida, la parte termica entra in azione solo quando si scarica la batteria oppure si accelera in maniera più repentina. Nel nostro primo test drive al volante di questa versione plug-in, abbiamo riscontrato un’autonomia in full electric di utilizzo di poco superiore ai 100 km, un dato più che in linea con il valore dichiarato dal marchio di Ingolstadt.

Powetrain

La nuova Audi Q3 e-Hybrid sfrutta la rinnovata powertrain PHEV che ora vanta una batteria maggiorata a 25,7 kWh, 19,7 kWh netti, per un’autonomia in full electric di 119 km secondo i dati dichiarati dalla casa automobilistica tedesca. La versione ibrida alla spina sfrutta un motore benzina 1.5 turbo da 177 CV che lavora insieme ad un’unità elettrica da 116 CV integrata nel cambio robotizzato a doppia frizione sei rapporti. Lato ricarica, Q3 e-Hybrid si può collegare a infrastrutture in corrente alternata da 11 kW e in corrente continua fino a 50 kW per passare dal 10 all’80% in 30 minuti. Lato ADAS, c’è il nuovo sistema di cambio corsia assistito e anche il supporto alla retromarcia in grado di memorizzare percorsi fino a 50 metri e ripercorrerli in autonomia fino a 10 km/h.