Audi desert experience, un'elettrica tra le dune

Oltre 500 km tra dune del mare di sabbia tunisino e percorsi in sterrato per ribaltare il paradigma delle EV come mobile device, sfruttando la dinamica di guida e le capacità off-road di una SQ6 Sportback e-tron, elettrica da 517 CV e oltre 600 km di autonomia con una sola ricarica

Attraversare il deserto con un’auto elettrica, un’esperienza all’insegna della sostenibilità ma non solo, specialmente per Audi. Sì perché quando si parla di Quattro Anelli, che si parli di motori endotermici o come in questo caso di una powertrain ad elettroni, l’obiettivo è sempre il piacere di guida. E così la casa automobilistica di Ingolstadt e in particolare la divisione italiana ha deciso di andare a ribaltare quello che il paradigma dell’auto elettrica come mobilie Device, portando la SQ6 Sportback e-tron tra le dune e le rocce del deserto tunisino, per far vivere un’esperienza elettrica ovviamente ma anche all’insegna di quelle performance, della trazione quattro e di tutte quelle caratteristiche di fun to drive, insite nel marchio tedesco. E allora via al volante per 500 km, da Houmt Souk sull’isola di Djerba fino all’oasi di Ksar Ghilane, attraversando le alture del Djebel Dahar ma sopratutto il Sahara tunisino. Qui anche un SUV così imponente sa muoversi con grande agilità grazie ad una piattaforma dedicata, a sospensioni ad hoc e ad un programma off-road che consente di affrontare qualsiasi superficie. In questo caso sfruttando frenata generativa e acceleratore, si ha un validissimo alleato per superare le dune abbinando così una dinamica di guida coinvolgente all’affidabilità in qualsiasi contesto. La tecnologia e-tron si dimostra così efficiente tanto sull’asfalto quanto in condizioni più estreme e inusuali, merito anche della nuova piattaforma PPE in grado anche di gestire al meglio il condizionamento della batteria, anche nei climi più torridi come in questo caso ed in grado di proiettare in una nuova dimensione la dinamica e il piacere di guida tipici di Audi.

