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Debito pubblico Usa, quali sono i possibili scenari?

Carlo Cottarelli

Economista
©Getty

I 40 trilioni riguardano il debito del governo federale, ossia del governo centrale americano. Non comprendono il debito degli stati e delle città americane. Se aggiungiamo questo debito per renderlo confrontabile con i dati pubblicati per il debito dei Paesi europei (che riguarda tutte le pubbliche amministrazioni) la cifra sarebbe ancora più alta

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