Sat Speed, come funziona il dispositivo per la distanza di sicurezza

Di norma la distanza di sicurezza non è un valore fisso, perché varia in base alle condizioni stradali e alla velocità di marcia. La giurisprudenza federale svizzera ha però stabilito parametri precisi: “Considerando che la distanza di sicurezza tra i veicoli, in situazioni normali e favorevoli, è di almeno 1,8 secondi, la giurisprudenza federale ribadisce con costanza che una distanza inferiore a 0,6 secondi rappresenta un’infrazione grave sanzionata, dal punto di vista amministrativo, con la revoca della patente di guida della durata di almeno 3 mesi e una distanza inferiore a 0,8 secondi ma non inferiore a 0,6 costituisce un’infrazione di media gravità punita con la revoca di almeno un mese”. Quindi viene considerata infrazione medio-grave ogni distanza inferiore a 1 secondo, corrispondente a circa 10-12 metri a una velocità di 120 km/h. Secondo la risposta del governo del Ticino a seguito di un'interrogazione parlamentare, l’infrazione è contestualizzata indicando condizioni della strada, del traffico e di luce. Anche la velocità è un elemento chiave per determinare la distanza di sicurezza.

