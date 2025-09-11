Codice della Strada, la differenza tra sorpasso e superamento a destra

In strade a doppio senso con più corsie, il sorpasso è di norma consentito a sinistra quando è sicuro; il sorpasso a destra è vietato salvo condizioni particolari. Vediamo cosa dicono le norme

Il sorpasso è l’azione di superare un veicolo da una fascia di marcia all’altra, solitamente a sinistra per le strade a senso unico o a doppio senso con corsie di marcia in direzione opposta. Il superamento a destra è la manovra di superare passando sull’angolo o sul lato destro della carreggiata; ed è spesso vietato, salvo eccezioni previste dal Codice della Strada.

Gli articoli del Codice

Il sorpasso è regolato dall'articolo 148 del Codice della Strada, che vieta il superamento a destra e prevede l’obbligo di sorpasso a sinistra quando si effettua su strade a senso unico di circolazione o su autostrade. Il sorpasso deve avvenire in condizioni di sicurezza (art. 148, commi 2-5): non deve creare pericolo né ostacolare i veicoli che precedono. In caso di traffico congestionato, si può sorpassare solo dove è consentito. Nel dettaglio è vietato il superamento a destra su strade dove esiste una corsia di sorpasso a sinistra o in presenza di marcia uniforme, salvo casi eccezionali previsti dal regolamento (art. 148, comma 2). Durante il sorpasso si deve attivare l’indicatore di direzione, sorpassare mantenendo la distanza di sicurezza e riprendere la corsia non appena possibile (art. 149 e norme sull’uso degli indicatori e distanza di sicurezza).

Il superamento a destra (regolato sempre dall'articolo 148 del Codice) consiste nel superare un veicolo passando sull’altro lato della carreggiata, di solito sulla corsia a destra. In linea generale, non è consentito superare a destra quando esiste una corsia di sorpasso a sinistra o quando la strada prevede una marcia uniforme. Il Codice vieta esplicitamente il superamento a destra in molte situazioni: su strade extraurbane, è vietato superare a destra se la circolazione è rallentata in una corsia di marcia piena; è permesso solo in determinate condizioni, ad esempio se un veicolo sta svoltando a sinistra, se si è sui bordi o in presenza di corsie di accelerazione/dimostrazione, o su strade con deviazioni e marcature orizzontali che lo consentono. In autostrada, i sorpassi si effettuano tipicamente a sinistra; sorpassare a destra è vietato salvo casi eccezionali segnalati dal regolamento (art. 6, norme sulle corsie di sorpasso, e art. 141-149 che definiscono la localizzazione delle manovre).

Limiti e sanzioni

Le violazioni relative al superamento a destra comportano sanzioni che possono includere multe, sospensione o ritiro della patente in base all’entità della violazione (art. 180 e tabelle sanzionatorie).