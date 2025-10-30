Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Una settimana per sensibilizzare sulla sicurezza dei bambini in auto: l'iniziativa Unasca

Cronaca
©Getty

Sono stati 29 i minori che hanno perso la vita nel 2024 e oltre 9.700 sono rimasti feriti in incidenti stradali. L'iniziativa, nata per sensibilizzare sul tema, è stata presentata alla Camera dei Deputati ed è in programma dal 3 al 9 novembre 2025

ascolta articolo

La Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto, in programma dal 3 al 9 novembre 2025, è nata per sensibilizzare i cittadini su un tema di cui si parla ancora troppo poco. Nell'ultimo anno 29 bambini hanno perso la vita a causa di incidenti stradale e più di 9700 sono rimasti feriti. La campagna, proposta dall'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica  e dal Centro Studi Cesare Ferrari è stata presentata alla Camera dei Deputati, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’automotive e della sicurezza stradale, sottolineando la valenza nazionale e il forte impegno condiviso per la tutela dei più piccoli. L’iniziativa nasce come un acceleratore di cultura e responsabilità collettiva, destinato a proseguire anche oltre la settimana di novembre, con azioni permanenti di formazione e comunicazione.

Il perchè dell'iniziativa

"La sicurezza dei bambini in auto è una responsabilità che appartiene a tutti" ha sottolineato UNASCA, Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica. "Le nostre aule e i nostri sportelli sono luoghi privilegiati di formazione e informazione, dove ogni giorno costruiamo consapevolezza e comportamenti corretti. Con questa settimana vogliamo trasformare la conoscenza in tutela concreta, per proteggere chi non può proteggersi da solo". 

L'iniziativa di sensibilizzazione e formazione è stata promossa in coerenza con il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 2030 e con gli obiettivi della Vision Zero che mira ad azzerare vittime e feriti gravi sulle strade. Grazie allaccordo con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), la campagna raggiungerà ogni territorio, coinvolgendo tutte le Autoscuole e gli Studi di Consulenza Automobilistica, aderenti e non a UNASCA, in un grande progetto di educazione civica e prevenzione.

Potrebbe interessarti

La Spezia, Spider-Man visita i bambini ricoverati in ospedale

Cosa prevede l'iniziativa

Durante la settimana saranno proposte lezioni, moduli formativi e sportelli informativi dedicati al corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta per bambini, ai nuovi standard europei (ECE R129/i-Size), e ai comportamenti di guida sicura.

Genitori, nonni, insegnanti, istruttori e studenti saranno al centro di un percorso che unisce informazione, responsabilità e buone pratiche quotidiane. Le Autoscuole organizzeranno moduli specifici sulla scelta e l’uso corretto dei seggiolini (dalla posizione contro marcia fino a 15 mesi, al sistema ISOFIX e top tether, fino alla disattivazione dell’airbag quando necessario). Negli Studi di Consulenza Automobilistica saranno attivati punti informativi e distribuiti materiali pratici: checklist di viaggio, infografiche, etichette di omologazione e promemoria per un trasporto sicuro. Grazie al coinvolgimento dei Comuni italiani, delle istituzioni, degli operatori del settore e dei media, si punta a rendere davvero eccezionale – e non più ordinaria – ogni notizia di bambini feriti o uccisi in auto.

 

 

 

Potrebbe interessarti

Nuova normativa sui seggiolini auto per bambini: novità e cosa cambia

Chi ha partecipato all'iniziativa

All’iniziativa hanno partecipato importanti figure istituzionali e del settore tra cui l'Onorevole Salvatore Deidda, Presidente IX Commissione Trasporti; Alfredo Boenzi, Segretario Nazionale Autoscuole UNASCA; l'Onorevole Roberto Pella, Sindaco di Valdengo, Vicepresidente ANCI con delega a sport, salute, politiche giovanili e aree interne; l'Ingegnere Fausto Fedele, Direttore Generale DGSSA, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la Dott.ssa Federica Petrignani, Funzionario Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale, Direzione Educazione Stradale, Mobilità e Turismo ACI, il Dott.re Santo Puccia, Direttore del Servizio Polizia Stradale, il Dott.re Andrea Dotta, Responsabile Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Marco Ludovico, Direttore Comunicazione ANAS.

Potrebbe interessarti

Bambini morti dimenticati in auto, 11 casi dal 1998 in Italia

Cronaca: Ultime notizie

L'Aquila, webcam nascoste per spiare gli inquilini: scattano denunce

Cronaca

La scoperta degli agenti di polizia in un palazzo alla periferia della città dopo una denuncia....

Morte Evan Delogu, il padre: "Eri un angelo, ho dormito nel tuo letto"

Cronaca

"A presto amore, tra non molto ti raggiungerò e rideremo insieme, come sempre. E ora ti mando un...

Una settimana per sensibilizzare sulla sicurezza dei bambini in auto

Cronaca

Sono stati 29 i minori che hanno perso la vita nel 2024 e oltre 9.700 sono rimasti feriti in...

Donna investita da auto pirata nel Teramano, si costituisce una 25enne

Cronaca

Dopo la morte di Rosanna Pigliacampo, nella tarda serata della giornata di ieri una ragazza di 25...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

In primo piano, sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, lo stop al Ponte sullo Stretto...

16 foto

Cronaca: i più letti