Tra gioia, curiosità e tanti sorrisi dei piccoli pazienti Spider-Man ha fatto tappa all'ospedale Sant'Andrea per una giornata organizzata dai giovani della Croce Rossa della Spezia. Sotto la maschera rossa dell'uomo ragno si nasconde Mattia Villardita, il savonese, classe 1993, conosciuto come lo "Spider-Man in corsia" che dal 2018 visita ospedali di tutta Italia nei panni del supereroe per infondere coraggio ai più piccoli.

Per il suo impegno nel sociale e nel volontariato, Mattia Villardita è stato nominato Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella nel 2021 e ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui il premio Elsa Morante Ragazzi e il premio letterario Angelo Zanibelli per il suo libro "Io e Spider-Man".

L'iniziativa della Croce Rossa

Il progetto è nato dalla volontà della Croce Rossa di offrire vicinanza e sostegno nei luoghi di cura del territorio e ha trasformato per qualche ora i corridoi dell'ospedale in un set da fumetto.

"Siamo felici di aver potuto regalare una giornata di leggerezza ai piccoli pazienti del Sant'Andrea - commenta il presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis -. La visita di Spider-Man è stata un'occasione per ricordare che la nostra missione non è solo prestare soccorso, ma anche offrire calore umano e speranza. Vedere la gioia negli occhi dei bambini è sempre il regalo più bello".