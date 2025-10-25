Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

La Spezia, Spider-Man visita i bambini in ospedale. L'iniziativa della Croce Rossa

Cronaca
@mattiavillardita

Sotto la maschera rossa si nasconde Mattia Villardita, savonese, classe 1993, conosciuto come lo "Spider-Man in corsia"  che dal 2018 visita ospedali di tutta Italia nei panni del supereroe per infondere coraggio ai più piccoli.

ascolta articolo

Tra gioia, curiosità e tanti sorrisi dei piccoli pazienti Spider-Man ha fatto tappa all'ospedale Sant'Andrea per una giornata organizzata dai giovani della Croce Rossa della Spezia. Sotto la maschera rossa dell'uomo ragno si nasconde Mattia Villardita, il savonese, classe 1993, conosciuto come lo "Spider-Man in corsia"  che dal 2018 visita ospedali di tutta Italia nei panni del supereroe per infondere coraggio ai più piccoli. 

I riconosimenti

Per il suo impegno nel sociale e nel volontariato, Mattia Villardita è stato nominato Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella nel 2021 e ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui il premio Elsa Morante Ragazzi e il premio letterario Angelo Zanibelli per il suo libro "Io e Spider-Man".

 

L'iniziativa della Croce Rossa

Il progetto è nato dalla volontà della Croce Rossa di offrire vicinanza e sostegno nei luoghi di cura del territorio e ha trasformato per qualche ora i corridoi dell'ospedale in un set da fumetto.

 

"Siamo felici di aver potuto regalare una giornata di leggerezza ai piccoli pazienti del Sant'Andrea - commenta il presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis -. La visita di Spider-Man è stata un'occasione per ricordare che la nostra missione non è solo prestare soccorso, ma anche offrire calore umano e speranza. Vedere la gioia negli occhi dei bambini è sempre il regalo più bello".

Approfondimento

Catania, supereroi fanno visita a piccoli pazienti ospedale San Marco
FOTOGALLERY

1/5
Cronaca

Carnevale, i piccoli "supereroi" dell'ospedale Niguarda

L'iniziativa tra le culle del reparto del nosocomio milanese che si prende cura dei neonati prematuri. Mini-costumi di Superman, Batman e Capitan America  per i 'piccoli guerrieri che lottano per rimanere aggrappati a una vita iniziata troppo presto'. FOTO

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Roma, al via corteo Cgil. Landini: non escludo sciopero contro Manovra

Cronaca

Il corteo è partito alle 13.30 da piazza della Repubblica ed è arrivato intorno alle 15 in piazza...

Truffe telefoniche, nuova ondata di chiamate dall'estero. Cosa sapere

Cronaca

Sui registri delle chiamate degli italiani appaiono sempre più spesso i prefissi di questi Paesi....

Torino, tensioni a corteo Pro Gaza: due agenti feriti

Cronaca

Lo si apprende da fonti della Questura. Anche i manifestanti denunciano di avere dei contusi...

Chi era Beatrice Bellucci, la 20enne morta nell'incidente a Roma

Cronaca

La ragazza, che viveva all'Infernetto, aveva militato nelle formazioni giovanili del Volley Roma...

Marina Berlusconi: "Calunnie contro mio padre". ANM: "Sentenze giuste"

Cronaca

La figlia del fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi in una lettera a Il Giornale ricorda le...

Cronaca: i più letti