Pochi giorni fa il Mit ha pubblicato il decreto ministeriale che dà il via al censimento e i Comuni hanno circa due mesi per rispondere. Chi piazza autovelox, ad esempio sulle statali, deve comunicare al ministero quali apparecchi e dove sono appostati entro il 30 novembre. Pena: stop alle rilevazioni abusive della velocità e quindi alle multe, a questo punto illegittime. È online e operativa la piattaforma telematica, predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti, per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

