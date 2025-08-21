Multe, spesa record per le famiglie italiane: 2 miliardi nel 2024

Secondo un’analisi del Centro studi enti locali su dati Mef e Istat, nel 2024 le famiglie italiane hanno pagato multe stradali per circa 200 milioni in più rispetto al 2023. In rapporto alla popolazione, i valori più alti si registrano nei piccoli centri, come Colle Santa Lucia e Carrodano, mentre in termini assoluti Milano guida la classifica davanti a Roma. Il mese con più introiti è dicembre, che nel 2024 ha toccato un record di oltre 277 milioni

Nel 2024 le famiglie italiane hanno versato oltre 2 miliardi di euro per pagare le multe stradali, circa 200 milioni in più rispetto al 2023. È uno dei dati emersi da un’analisi del Centro Studi Enti Locali su dati Mef e Istat. A seguire, tra i soggetti più colpiti dai verbali, figurano le imprese che hanno pagato multe per poco meno di 145 milioni, le amministrazioni pubbliche con 35,3 milioni e le istituzioni sociali private con 890mila euro.

I dati del 2025



Il gettito derivante dalle sanzioni è stato consistente anche nei primi sette mesi del 2025, con un totale pari a 860.353.976 euro. Si tratta però di dati non ancora consolidati, soprattutto nei piccoli enti, dove la registrazione degli incassi alla voce di bilancio corretta non avviene sempre in maniera immediata. Per questo motivo, è probabile che, ripetendo l’analisi tra qualche mese, le cifre risultino ancora più alte.



I comuni che incassano di più



Se le grandi città rimangono in testa per volume complessivo di incassi, sono i piccoli centri a distinguersi sul fronte pro capite. Al primo posto assoluto per incasso medio 2024 per abitante, si trova Colle Santa Lucia, borgo dolomitico di poco più di 300 abitanti, che nel 2024 ha incassato 745mila euro dalle multe. In termini pro-capite questo valore si traduce in oltre 2.154 euro. Il dato "pro capite”, come spiega il Centro studi, va inteso come indicatore del rapporto tra popolazione residente e incasso totale, non come importo effettivamente pagato da ogni cittadino. In molti casi - soprattutto nei comuni turistici o lungo le principali direttrici stradali - una parte significativa delle multe è infatti pagata da automobilisti di passaggio o visitatori”. L’analisi mostra infatti come a primeggiare nei valori pro capite siano spesso località turistiche o situate lungo arterie di traffico strategiche. Al secondo posto per incassi pro capite c’è Carrodano, nello Spezzino. Pur avendo meno di 500 abitanti, questo comune, che rappresenta uno snodo verso le Cinque Terre, nel 2024 ha registrato verbali per 807mila euro, dopo averne incassati addirittura 975mila l’anno precedente. Sul terzo gradino del podio si colloca Rocca Pia, in Abruzzo: un borgo medievale con meno di 200 residenti, dove nel 2024 sono state pagate multe per circa 281mila euro. La top ten dei maggiori incassi pro capite è dominata interamente da piccoli centri.



I grandi incassi in valore assoluto



Guardando ai valori assoluti, Milano si conferma al primo posto con oltre 431,7 milioni di euro nel triennio (ancora in corso) 2023-2025. Seguono Roma, con più di 356,8 milioni, e la Città Metropolitana di Milano con 143,9 milioni. Nella top ten rientrano anche Firenze (161,8 milioni), Torino (146,7 milioni), Bologna (105 milioni), Genova (87,6 milioni), Napoli (82,7 milioni), la Provincia di Brescia (61,5 milioni) e Palermo (56,2 milioni).



Il mese record: dicembre



Quanto ai periodi dell’anno, i dati mostrano che non sono i mesi estivi quelli con più sanzioni, ma dicembre. Sia nel 2023 che nel 2024 è stato questo il mese con il maggior numero di incassi. In particolare, dicembre 2024, il primo con il nuovo Codice della strada, ha segnato un record con oltre 277 milioni di euro, contro i 231 milioni del dicembre 2023.