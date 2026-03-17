Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Kasanova è stata venduta a Pamaf

Economia

"Siamo molto orgogliosi di avere ricevuto ed accettato l'offerta di un imprenditore gentiluomo, un uomo di valori e di parola che potrà, insieme alle nostre persone e alle sue, portare questa società ancora al successo", afferma Maurizio Ghidelli, amministratore delegato dell'azienda

ascolta articolo

Kasanova ha reso noto di aver ricevuto un'offerta vincolante da parte di Pamaf, holding imprenditoriale fondata e guidata da Antonio Bernardo, per l'acquisizione del 100% delle azioni della società, finalizzata al sostegno immediato e al rilancio dell'impresa. Il Cda di Kasanova, all'esito di approfondite valutazioni industriali, economiche, finanziarie e giuridiche, ha deliberato di accettare l'offerta, ritenendola "seria, solida e pienamente idonea ad assicurare una rapida e positiva soluzione della crisi d'impresa", si legge in una nota. L'intervento di Pamaf, alle condizioni indicate nell'offerta vincolante, consentirà infatti a Kasanova di completare in tempi rapidi il percorso di risanamento già in essere e di avviare una nuova fase di ottimizzazione e modernizzazione della struttura del business, accompagnata da un piano di apertura di nuovi punti vendita. "Siamo molto orgogliosi di avere ricevuto ed accettato l'offerta di un imprenditore gentiluomo, un uomo di valori e di parola che potrà, insieme alle nostre persone e alle sue, portare questa società ancora al successo", afferma Maurizio Ghidelli, amministratore delegato di Kasanova. 

Economia: Ultime notizie

Carburanti, quanto è salito il prezzo con la guerra in Iran?

Economia

Nelle ultime settimane, in seguito all’escalation del conflitto in Medio Oriente, in tutto il...

8 foto

A che età si va in pensione con gli aumenti dal 2027? Chiarimenti Inps

Economia

Quando si potrà andare in pensione con l’adeguamento dei requisiti anagrafici alla speranza di...

Reconnectivity, per i manager è meglio evento di persona che una call

Economia

La quasi totalità dei manager torna a preferire gli incontri ed eventi in presenza: a dirlo è...

Inps, online la Certificazione Unica 2026: cos’è e come si ottiene

Economia

La Certificazione Unica (Cu) 2026 è ora disponibile. Come evidenzia l’Istituto nazionale di...

Pensioni all'estero, al via nuovi controlli Inps: ecco chi riguardano

Economia

Come chiarito dall’Istituto nazionale di previdenza (Inps) nel messaggio n. 3.863 del 19 dicembre...

Economia: I più letti