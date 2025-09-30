Autovelox, dati su piattaforma Mit entro novembre o multe illegali

Negli scorsi mesi il Corriere della Sera aveva rivelato di uno schema di provvedimento che, dal 2026, sarebbe andato a regolarizzare tutti gli autovelox approvati dal 13 agosto 2017 in poi. Si era però alzato un polverone e il governo aveva fatto dietrofront, nonostante il testo fosse già stato inviato a Bruxelles, parlando di ulteriori "approfondimenti" da fare. La lacuna così rimane. Molti Comuni, se il decreto avesse visto la luce, avrebbero comunque dovuto spegnere i propri autovelox. Secondo una prima ricognizione eseguita in aprile da Anci, su richiesta del ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, per i dispositivi fissi circa il 59,4% dispongono di decreti di approvazione precedenti al 2017 e per un 40,6% successivi al 2017. Sui dispositivi mobili il dato mostra per un 67,2% decreti di approvazione precedenti al 2017 e un 32,8% successivi al 2017.

