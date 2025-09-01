In autostrada arriva Navigard: ecco cos'è e come funziona

Autostrade per l’Italia sottolinea come nell’ambito delle autostrade sempre più intelligenti che verranno organizzate, sarà messo a punto un sistema “in grado di dialogare con le auto a guida autonoma e di fornire ai conducenti informazioni utili per la sicurezza” oltre a “sensori e luci che possono rilevare automaticamente la presenza di incidenti e comunicare tramite una piattaforma centralizzata con le autorità competenti”. Ma non solo, perché il progetto prevede anche “telecamere ad alta definizione che leggono le targhe dei veicoli in transito e tengono sotto controllo il traffico in tempo reale, aree di servizio smart, caselli autostradali in grado di recuperare energia dai veicoli in frenata, droni che monitorano il traffico o vengono usati per tenere sotto controllo lo stato di salute delle infrastrutture”. Senza dimenticare una pavimentazione che, tramite sensori, “dialoga con gli operatori per determinare le tempistiche ideali per la manutenzione”. Ma cos’è, nello specifico, “Navigard”? Si tratta, come spiega ancora Autostrade per l’Italia, di un sistema che funziona grazie all’ausilio di una specifica rete integrata di radar, telecamere, sensori e algoritmi di intelligenza artificiale che monitorano le autostrade sostanzialmente in tempo reale, andando oltre quelle che sono ad oggi le funzionalità dei tutor sistemati sulle nostre autostrade. Il sistema può rilevare, infatti, infrazioni tra cui eccesso di velocità e sorpassi vietati, ma anche massa dei mezzi pesanti, veicoli contromano in galleria, merci pericolose e dati dei tachigrafi. Tutte le informazioni reperite vengono poi convogliate verso una centrale operativa per le verifiche e gli interventi del caso ad opera della Polizia Stradale.

Il sistema "Navigard"

“Navigard” sarà dunque formato da radar e telecamere che monitorano il traffico, rilevando velocità, posizione e infrazioni. Ma contempla anche sensori posizionati sul manto stradale e a bordo strada, per rilevare tutta una serie di parametri come, tra gli altri, la massa dei veicoli, la presenza di ostacoli e non solo. A coordinare la sua attività c’è l’Intelligenza Artificiale che, nel dettaglio, provvede ad elaborare i dati raccolti dai sensori e dalle telecamere per identificare in tempo reale comportamenti non consoni sulle strade. Un sistema centrale e una serie di server periferici provvedono poi a riunire ed analizzare i dati raccolti, coordinando tutte le componenti del sistema. Cosa può fare, in definitiva, il sistema? Controllare la velocità con un programma più evoluto e completo rispetto ai tutor attuali, rilevare i mezzi pesanti in corsia di sorpasso e monitorare il peso tramite sensori nel manto stradale, attivando blocchi se necessario. Ma anche monitorare gallerie, segnalando veicoli contromano e ostacoli nelle gallerie stesse di lunghezza anche superiore a 500 metri. Quindi, ancora, leggere da remoto i dati dei tachigrafi digitali per verificare le ore di guida e di riposo dei conducenti e scansionare e monitorare quello che è rispetto delle normative sul trasporto di merci pericolose. Infine, individuare situazioni di pericolo come veicoli fermi in autostrada. L’obiettivo ultimo è, in definitiva, migliorare la fluidità del traffico, aumentare la sicurezza e tentare di prevenire incidenti, costruenda una fase di controllo sempre più dettagliata ed accurata.