Papà dimentica le figlie in autogrill sull'A22, le salva la Polstrada

Una distrazione che poteva portare a più gravi conseguenze ma che, per fortuna, si è risolta senza drammi. Questa la "fotografia" di quanto successo qualche giorno fa a un papà francese che stava trascorrendo le vacanze con le proprie figlie minorenni in Italia. In particolare, durante uno degli spostamenti legati alle ferie (era il 12 agosto scorso) l'uomo si era fermato presso l'area di servizio Paganella Est dell'autostrada del Brennero A22. Dopo la sosta, quindi, è ripartito convinto che le figlie di 8 e 10 anni stessero dormendo sul sedile posteriore della sua vettura. Ma così non era, visto che le due bimbe si erano attardate nei locali dell'autogrill adibiti al ristoro.

L'intervento della Polstrada

Ad accorgersi delle due sorelline, spaesate e sole, è stato il personale dell'area di servizio. Entrambe erano serene, seppur smarrite, con l'aggravante di non essere in grado di comunicare in lingua italiana. Subito, però, è scattato l'allarme ed è stata contattata la polizia stradale con una pattuglia della sottosezione di Trento che è arrivata ben presto sul posto e ha preso in carico le due bambine. I due agenti intervenuti sono riusciti a farsi dare il numero di cellulare e a chiamare il padre delle piccole, che stava proseguendo indisturbato il viaggio verso il confine. Il genitore, a quel punto, è tornato subito indietro, mentre la Polstrada si è messa anche in contatto con la madre.