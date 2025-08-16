Papà dimentica le figlie in autogrill sull'A22, le salva la Polstrada

La disavventura è capitata a un papà francese che era in vacanza in Italia con le due figlie, di 8 e 10 anni. Lo scorso 12 agosto, l'uomo si era fermato presso l'area di servizio Paganella Est dell'autostrada del Brennero A22: dopo la sosta è ripartito convinto che le piccole stessero dormendo sul sedile posteriore della sua vettura. Ma così non era, visto che le bimbe si erano attardate nei locali dell'autogrill adibiti al ristoro
Una distrazione che poteva portare a più gravi conseguenze ma che, per fortuna, si è risolta senza drammi. Questa la "fotografia" di quanto successo qualche giorno fa a un papà francese che stava trascorrendo le vacanze con le proprie figlie minorenni in Italia. In particolare, durante uno degli spostamenti legati alle ferie (era il 12 agosto scorso) l'uomo si era fermato presso l'area di servizio Paganella Est dell'autostrada del Brennero A22. Dopo la sosta, quindi, è ripartito convinto che le figlie di 8 e 10 anni stessero dormendo sul sedile posteriore della sua vettura. Ma così non era, visto che le due bimbe si erano attardate nei locali dell'autogrill adibiti al ristoro.
L'intervento della Polstrada
Ad accorgersi delle due sorelline, spaesate e sole, è stato il personale dell'area di servizio. Entrambe erano serene, seppur smarrite, con l'aggravante di non essere in grado di comunicare in lingua italiana. Subito, però, è scattato l'allarme ed è stata contattata la polizia stradale con una pattuglia della sottosezione di Trento che è arrivata ben presto sul posto e ha preso in carico le due bambine. I due agenti intervenuti sono riusciti a farsi dare il numero di cellulare e a chiamare il padre delle piccole, che stava proseguendo indisturbato il viaggio verso il confine. Il genitore, a quel punto, è tornato subito indietro, mentre la Polstrada si è messa anche in contatto con la madre.
Il lieto fine
I genitori delle due sorelline sono infatti separati e hanno un affido condiviso, ma l'accudimento nei giorni in cui si è verificato il fatto spettava proprio al papà. La donna, anche lei in vacanza in Italia, ha quindi raggiunto l'autogrill nell'arco di alcune ore e ha abbracciare le figlie tirando un sospiro di sollievo. Da segnalare, è emerso, anche la prontezza del personale dell'area di servizio e quella dei due agenti, che tra l'altro, nell'attesa che arrivassero i genitori, hanno giocato a lungo con le bimbe per distrarle e non farle spaventare. Alla fine della disavventura le sorelline sono state riaffidate formalmente ai genitori anche se l'episodio è stato segnalato alla Procura e al Tribunale per i minorenni di Trento.
Approfondimento
Rincari, in quali città il costo degli hotel è aumentato di più
Viaggiare low cost, i 20 ostelli di design più belli d'Italia
Dormire come un re con un budget da backpacker. I nuovi ostelli hanno interni curati, arredi realizzati ad hoc e un’immagine grafica spesso accattivante. Strutture innovative che offrono esperienze di alloggio con servizi e comfort da albergo stellato: piscine all’aperto, cene sul tetto, spazi di co-working. Siamo andati alla ricerca dei 20 più colorati e particolari lungo lo Stivale: da Milano a Catania, passando per Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Matera a cura di Costanza Ruggeri