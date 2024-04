Multa da autovelox non omologato, si può fare ricorso: ecco come

La multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox “approvato” ma non “omologato” è annullabile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 10505/2024 con la quale ha respinto il ricorso del comune di Treviso che affermava la validità del verbale con il quale era stato accertato un eccesso di velocità da parte di un automobilista che viaggiava a 97 chilometri orari in una strada con limite a 90. A “fotografare” l'infrazione era stato un apparecchio Red & Speed-Evo-L2, non omologato ma approvato. Per il Tribunale di Treviso, che in prima battuta aveva escluso l'equipollenza tra omologazione e approvazione, l'accertamento non era valido.