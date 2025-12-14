Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della Strada: cosa cambia

Le sanzioni stradali restano una voce di entrata consistente per i Comuni. Milano si conferma la “capitale” delle multe stradali con un gettito che nel 2025 è stato pari a circa 250 milioni di euro e dieci milioni in più attesi per il prossimo anno. La situazione è analoga nella Capitale dove fioccano le multe per divieto di sosta anche grazie all’ausilio di “Cerbero”, telecamera di pattuglia dotata di intelligenza artificiale e installata su veicoli della Polizia stradale. Secondo una stima del Campidoglio, per il 2026 sono attesi circa 250 milioni di euro. A seguire ci sono Firenze, Palermo, Napoli e Torino con incassi previsti compresi tra 86 e 105 milioni.