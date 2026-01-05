Offerte Sky
1.6 milioni di infrazioni nel 2025: 460mila multe per eccesso velocità

Economia

Le persone controllate da 423.328 pattuglie su strade e autostrade sono state 2.014.439 e le infrazioni contestate pari a 1.602.794

Sono i dati più significativi del bilancio dell'anno appena trascorso dell'attività della Polizia stradale. Le persone controllate da 423.328 pattuglie su strade e autostrade sono state 2.014.439 e le infrazioni contestate pari a 1.602.794 . Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 462.312, 362.792 sulla rete autostradale. Ritirate anche 63.537 patenti di guida e 41.788 carte di circolazione.

Decurtati 2.794.271 punti . I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 821.444, di cui 11.126 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti sono stati 1.469. Nelle 180 tratte autostradali, pari a 1.800 chilometri, la Polizia stradale controlla la velocità media attraverso il “tutor” e, dal 1° gennaio al 31 dicembre, ha rilevato 362.792 infrazioni per superamento dei limiti di velocità. Controllati anche 334.439 veicoli pesanti, per complessive 490.972 infrazioni.
 

Particolarmente efficace è stata anche l'attività di polizia giudiziaria che ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente 16.823 persone di cui 735 arrestate e 16.088 denunciate in stato di libertà. Oltre 2.800 kg le sostanze stupefacenti sequestrate. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 4.644 di cui 1.496 autofficine, 1.078 autorivendite, 252 autoscuole, 450 carrozzerie, 406 agenzie di pratiche automobilistiche, 92 autodemolizioni e 870 altri esercizi. 1.933 sono state le infrazioni rilevate di cui 1.632 per le quali è prevista una sanzione amministrativa e 301 di rilevanza penale.

La Stradale, inoltre, ha contribuito, con personale specializzato, alle attività di contrasto al fenomeno dello sversamento illecito dei rifiuti nella "Terra dei Fuochi": accertate 3.830 infrazioni per un importo delle sanzioni pari a quasi 2 milioni e 300mila euro.

