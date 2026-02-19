Sud Italia, in 22 anni persi 350 mila laureati. Via anche gli anziani

Introduzione

Il Sud Italia continua a perdere abitanti. Si spostano verso il Centro e il Nord sempre più giovani con competenze qualificate, in cerca di retribuzioni più alte e in generale di più opportunità, in molti casi già al momento di iscriversi all’università. Ma a muoversi sono anche gli anziani: sono i “nonni con la valigia” che, pur mantenendo formalmente la residenza nella loro regione di origine, raggiungono figli e nipoti emigrati altrove.

In tutto, si legge nel report della Svimez “Un Paese, due emigrazioni”, presentato in questi giorni in collaborazione con Save the Children, tra il 2002 e il 2024 sono 350 mila i laureati under 35 che hanno lasciato il Mezzogiorno, con una perdita secca – al netto dei rientri – di 270 mila abitanti. Gli anziani che nello stesso periodo hanno fatto lo stesso sono 184 mila.