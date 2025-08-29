Nello studio viene sottolineato anche come l’analisi del quadro italiano assuma ancora più rilevanza se la situazione del nostro Paese viene confrontata con il contesto europeo. L’Italia, infatti, presenta storicamente tassi di attività tra i più bassi, soprattutto tra le donne e nel Sud, e prima del Covid il ricorso al lavoro da remoto era molto più contenuto che altrove: tutto ciò ha reso il boom pandemico dello smart working un vero shock. Da qui l'effetto inclusivo: se nel Centro-Nord urbano lo smart working è più diffuso ma meno decisivo per spingere nuovi ingressi nel mercato del lavoro, al Sud e nelle zone periferiche ha svolto un ruolo chiave. In queste aree, meno dinamiche e con minori servizi, il lavoro da remoto ha offerto una porta di accesso per persone che altrimenti sarebbero rimaste fuori: una buona spinta, concludono gli analisti, in un Paese che deve fare i conti con bassa natalità, invecchiamento demografico e scarsa partecipazione al lavoro

