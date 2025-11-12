Italiani all’estero, dove emigrano le persone che lasciano il Paese?

Introduzione

Sono ormai 6,5 milioni gli italiani residenti all'estero, un dato in "costante crescita", tanto che oggi il numero dei nostri connazionali oltre confine supera di un milione quello degli stranieri in Italia: è quanto emerge dal Rapporto Italiani nel Mondo 2025 della Fondazione Migrantes. Nel documento si legge che "al 1° gennaio 2025 gli iscritti all'Aire (Anagrafe Italiani residenti all'estero) sono 6.412.752 milioni. Si tratta di cittadini che vanno ad aggiungersi alla popolazione residente calcolata dall'Istat in 58.934.177, di cui 5.422.426 stranieri".

Rispetto ai soli residenti con cittadinanza italiana (53.511.751), quindi, su 100 residenti 12 vivono fuori dei confini nazionali (11,9%). Rispetto invece al totale della popolazione residente (italiani + stranieri), l'incidenza di chi risiede all'estero sulla popolazione residente in Italia cala di un punto percentuale (10,9%). Secondo il Rapporto Migrantes, "l'impatto della mobilità per l'Italia e la sua popolazione è, da sempre, importante e in costante crescita da venti anni e, in particolare, da dieci anni a questa parte". Ne è prova l'aumento persistente delle iscrizioni all'Anagrafe dei cittadini residenti oltre confine: nell'ultimo anno si tratta di oltre 278 mila iscrizioni (+4,5% in un anno), quasi 479 mila nell'ultimo triennio (+8,1%), oltre il doppio dal 2006 (+106,4%).