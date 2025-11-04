Accordi vacanza-lavoro, da Giappone ad Australia: le opportunità

Attualmente, l’Italia ha accordi attivi con: Australia, Nuova Zelanda, Canada, Corea del Sud, Hong Kong e - come detto - Giappone (accordo ratificato il 26 settembre 2025). Questi accordi sono rivolti a giovani tra i 18 e i 30/35 anni e mirano a promuovere la conoscenza reciproca tra i Paesi attraverso soggiorni prolungati e attività lavorative temporanee.

Chi entra in Italia con questo tipo di visto può lavorare senza bisogno di un nulla osta, purché il lavoro sia accessorio rispetto al soggiorno. In generale, è possibile lavorare per massimo sei mesi, e non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro, salvo deroghe previste da specifici accordi.

L’accordo con il Canada, invece, aggiornato nel 2022, è particolarmente articolato e prevede tre categorie tra cui: